У автомойки взорвали гранату

Фото: Национальная полиция

В Харькове произошел взрыв возле автомойки на ул. Глебовское.

Владелец автомойки обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли хранилище с гранатометами и боеприпасами

В результате происшествия никто не пострадал.

С начала года СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов. Как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы.