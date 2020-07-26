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воскресенье, 26 июля 2020 16:07

У автомойки взорвали гранату
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Неизвестный взорвал гранату
Фото: Национальная полиция
Неизвестный взорвал гранату
Неизвестный взорвал гранату

В Харькове произошел взрыв возле автомойки на ул. Глебовское.

Владелец автомойки обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия никто не пострадал.

С начала года СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов. Как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы.

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Дата
26
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