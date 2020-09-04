У 17-летнего подозреваемого в убийстве библиотекаря произошел нервный срыв

В селе Ярунь Житомирской области жестоко убили библиотекаршу 38-летнюю Юлию Алексееву. В Преступлении подозревают ее 17-летнего односельчанина. Фото: tsn.ua

17-летнему подростку, которого подозревают в убийстве библиотекаря 38-летней Юлии Алексеевой из села Ярунь на Житомирщине, так и не выбрали меру пресечения. Подозреваемый на заседание не пришел.

Впоследствии адвокат парня сообщил, что у подзащитного эмоциональный срыв, его повезли в больницу.

"С ним произошел эмоциональный срыв. Он как ребенок, начал плакать. Затем мама сообщила, что начала обращаться в лечебные учреждения за помощью", - уверяет адвокат подозреваемого Леонид Купец, передает ТСН.

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Подростка допросили сразу после убийства, но тот отрицал вину. А вот сейчас, получив результаты экспертиз, в том числе анализа ДНК, следователи имеют основания для задержания.

"Смерть женщины наступила в результате удушения. Был назначен ряд экспертиз, в частности ДНК-экспертиза. Таким образом к смерти женщины причастен 17-летний местный житель", - сообщил начальник ГУ ЧП в Житомирской области Юрий Олейник.

Убийство произошло в конце августа в селе Ярунь Новоград-Волынского района Житомирской области. Тело библиотекаря со следами насильственной смерти нашли близ ее дома. В тот вечер она была в сельском кафе с подругами, домой шла пешком, сама. И не дошла до дома каких-то 200 метров. Односельчане сразу заподозрили соседа, 17-летнего парня. Оказалось, он тоже был в кафе в тот вечер, как будто говорил с женщиной, а потом они шли домой одной дорогой. У убитой остались 2 детей.