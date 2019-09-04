Тянул к мусорному баку: рассказали жуткие подробности убийства женщины

Ирину Черкасову зарезали и выбросили на помойку. Фото: i.obozrevatel.com

40-летнюю Ирину Черкасову из города Лозовая Харьковской области местный мужчина зарезал и выбросил в мусорный бак.

Изверга уже задержали, сообщили в полиции области.

54-летний Сергей Романцов, который совершил убийство, в прошлом был военным. Полиция разыскивала его 10 лет за то, что подрезал ножом другого мужчину.

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Преступник имеет психическое расстройство. Когда служил, то били попытки самоубийства. Он выстрелил себе в голову, но выжил.

1 сентября вечером потерпевшая пошла в кафе и познакомилась с мужчинами, которые там отдыхали. Кафе закрылось и компания пошла в ТРЦ "Натали", где и произошло преступление.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения восстановили весь маршрут подозреваемого и жертвы. После убийства женщины преступник почти 200 м тащил дворами ее тело к мусорке.

В Гидропарке в Херсоне убили женщину. Тело нашли 3 сентября около 6:40 прохожие.