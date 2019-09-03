В Гидропарке убили женщину

В Гидропарке в Херсоне убили женщину.

Тело нашли 3 сентября около 6.40 прохожие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Поступило сообщение, что у воды лежит тело женщины с телесными повреждениями", - указывается.

Полицейские работают над установлением личности погибшей. Причина смерти женщины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

40-летнюю женщину нашли убитой на свалке в Лозовой на Харьковщине утром 2 сентября. Ее звали Ирина. По словам местных жителей, убийство произошло около магазина подарков и косметики "Натали", который расположен на территории 5-го микрорайона. Подозреваемого задержали. Им оказался 54-летний знакомый убитой.