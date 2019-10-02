Труба и Рябошапка взяли под контроль дело полицейского, который до полусмерти избил студента

Полицейский избил студента. Фото: ТСН

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в отношении сержанта полиции, который вместе с товарищем напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве.

Расследование обстоятельств драки лично контролирует директор ГБР Роман Труба и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщат сайт ГБР.

Следователи допрашивают свидетелей и готовят ходатайство о проведении судебно-медицинских экспертиз потерпевших.

Расследование осуществляется по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное легкое телесное повреждение".

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29 сентября во Полтаве двое нетрезвых мужчин, среди которых работник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки. В драке участвовал сержант полиции батальона патрульной службы особого назначения "Полтава" по имени Василий Твердохлеб.