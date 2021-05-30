Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

30 мая проходит пять лет со дня трагедии на Грибовицкой свалке на Львовщине. Тогда на полигоне твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи в результате масштабного пожара произошел сдвиг мусора. Спасатели как раз завершили тушить огонь и собирали свое снаряжение. Глыба отходов объемом около 100 тыс. куб похоронила трех спасателей и эколога. Тело последнего не нашли до сих пор.

Фото: galnet.fm

Тело первого спасателя - майора службы гражданской защиты 28-летнего Юрия Рудого обнаружили в 15:36 30 мая, второго - капитана службы гражданской защиты 32-летнего Андрея Винкевича - в 19:05, а в 21:15 обнаружили тело пожарного - старшего сержанта службы гражданской защиты 27-летнего Богдана Юнка. Четвертый - Экологи ЛКП "Збиранка" 61-летний Александр Бутин. Лишь в 2017 году его официально признали погибшим. На территории свалки есть токсические гудронные озера. Тело эколога могло попасть туда. А там его разъело, рассказал Gazeta.ua общественный инспектор по охране окружающей среды Государственной экологической инспекции во Львовской области Игорь Муравский.

"Грибовицкая свалка - едва ли не самое опасная в Европе. На нем сохраняется примерно 11-12 млн тонн отходов, в том числе 2 млн тонн гальваники - это отходы военной промышленности. Кроме того, на территории свалки есть гудронные озера. А гудроны - это второй класс опасности после радиоактивных элементов", - рассказал Муравский.

Сейчас полигон не работает, продолжается первый этап его рекультивации. Туда завозят землю, разворачивают, разравнивают склоны.

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После трагедии правоохранители возбудили уголовное дело на должностных лиц Львовского коммунального предприятия "Збиранка" - директора Богдана Горбаля, его заместителя Бориса Плашенко и начальника полигона Александра Куприча. Их подозревают в ненадлежащем использовании свалки. 23 октября в прошлом году постановлением суда назначена судебная экспертиза по безопасности жизнедеятельности и охраны труда, проведение которой поручено экспертам Киевского НДИСЕ. Экспертиза продолжается.

За служебную халатность открыли дело и против экс-начальника городского управления ЖКХ Юрия Гольца. В декабре прошлого года суд его оправдал. Однако прокуратура подала апелляцию. Рассмотрение ее запланирован на 8 июня этого года.

Что касается пострадавших - тогдашний президент Петр Порошенко посмертно наградил спасателей орденами "За мужество" III степени. В сентябре 2016-го городской совет Львова выделил семьям погибших двухкомнатные квартиры. А вот страховки пожарные не получили. Поскольку продолжаются суды и экспертизы.

Куда сейчас вывозят мусор из Львова - никто не говорит. Частные перевозчики, которые обеспечивают чистоту в городе, имеют заключенные соглашения с полигонами. Известно, что они вывозят мусор как в пределах области, так и за пределами. Обещанный мусороперерабатывающий завод на Львовщине так и не построили.

21 апреля 2017-го во Львове закончилась "мусорная блокада". С лета 2016-го года в городе из-за переполненой Грибовицкой свалки не вывозили мусор. Тогда мэр города Андрей Садовой заявил о подписании меморандума о прекращении мусорной блокады Львова под гарантии правительства и председателя ОГА.