Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось

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Информацию об убийстве на трассе Житомир - Киев водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова правоохранители получили следственным путем.

А также информацию о месте захоронения трупа, обстоятельствах, предшествующих убийству, и причастных к его организации, сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, передает "Сегодня".

"Его нашли, еще когда было тепло. Но тело было неопознано. Теперь закончилась экспертиза ДНК и стало ясно, что это труп того человека", - говорит Дехтяренко.

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Застрелил львовянина гражданин России Луан Кингисепп из пистолета "ТТ". Со своим "собратом" Дмитрием Голубом зарыли тело убитого и уничтожили средства связи, а автомобиль убитого спрятали, по полученным данным.

Поиск места захоронения тела осложнялся значительными изменениями рельефа за пять с половиной лет, прошедшие со времени убийства: перепродажа земельных участков, строительные работы и создание стихийных свалок, наслоение почвы, уничтожение существовавших в 2016 году ориентиров.

К поисковым работам привлекали тяжелую технику и специальное техническое оборудование - георадар "EASY RAD - GPR".

25-летний Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016-го. На собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев для трудоустройства. Через BlaBlaCar взял попутчиков, представившихся бойцами "Правого сектора". Однако в Киев он не доехал, а пропал вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе. Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя. Один из них был гражданином России. В августе 2016 года Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Россиянина Луана Кингисеппа искали больше двух лет. Все это время он жил в столице в съемной квартире на просп. Науки, 11. 23 марта 2019 года погиб от взрыва гранаты. Голуба приговорили к пожизненному заключению в 2019 году. Он шантажировал отца Тараса - Александра Познякова. Говорил, что покажет место, где они зарыли тело, в обмен на отказ от всех обвинений и $50 тыс. Мужчина встречался с Голубом в СИЗО и даже согласился заплатить эти деньги. Но передать их Голубу так и не удалось, потому что все уговоры преступник сорвал. И потребовал уже $75 тыс. И переговоры решил вести не с отцом, а с матерью Тараса. Тогда Александр обратился в полицию. О том, что тело нашли, стало известно 9 декабря.