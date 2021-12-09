Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось

 
Ексклюзивы
1/5
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 441
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 13689
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3051
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1629
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 315
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 594
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 594
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2484
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2106
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
3
6
5
6
3
Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось
Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось
Фатальное столкновение маршрутки под Тернополем: сообщили о погибших
Фатальное столкновение маршрутки под Тернополем: сообщили о погибших
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя
Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя
В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших
В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших
Видео
Все видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3321
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5805
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1287
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3969
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 27
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 17:02

Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось
3

  Комментировать

Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016-го. Работал секретарем Шевченковского районного суда во Львове. В тот день на своем автомобиле Audi А6 отправился в столицу. Взял двух пассажиров
Фото: UAportal
Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016-го. Работал секретарем Шевченковского районного суда во Львове. В тот день на своем автомобиле Audi А6 отправился в столицу. Взял двух пассажиров
Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016-го. Работал секретарем Шевченковского районного суда во Львове. В тот день на своем автомобиле Audi А6 отправился в столицу. Взял двух пассажиров

Информацию об убийстве на трассе Житомир - Киев водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова правоохранители получили следственным путем.

А также информацию о месте захоронения трупа, обстоятельствах, предшествующих убийству, и причастных к его организации, сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, передает "Сегодня".

"Его нашли, еще когда было тепло. Но тело было неопознано. Теперь закончилась экспертиза ДНК и стало ясно, что это труп того человека", - говорит Дехтяренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто Позднякова пробыло в Бобрице 11 мин. - видеореконструкция

Застрелил львовянина гражданин России Луан Кингисепп из пистолета "ТТ". Со своим "собратом" Дмитрием Голубом зарыли тело убитого и уничтожили средства связи, а автомобиль убитого спрятали, по полученным данным.

Поиск места захоронения тела осложнялся значительными изменениями рельефа за пять с половиной лет, прошедшие со времени убийства: перепродажа земельных участков, строительные работы и создание стихийных свалок, наслоение почвы, уничтожение существовавших в 2016 году ориентиров.

К поисковым работам привлекали тяжелую технику и специальное техническое оборудование - георадар "EASY RAD - GPR".

25-летний Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016-го. На собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев для трудоустройства. Через BlaBlaCar взял попутчиков, представившихся бойцами "Правого сектора". Однако в Киев он не доехал, а пропал вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе. Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя. Один из них был гражданином России.

В августе 2016 года Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Россиянина Луана Кингисеппа искали больше двух лет. Все это время он жил в столице в съемной квартире на просп. Науки, 11. 23 марта 2019 года погиб от взрыва гранаты.

Голуба приговорили к пожизненному заключению в 2019 году. Он шантажировал отца Тараса - Александра Познякова. Говорил, что покажет место, где они зарыли тело, в обмен на отказ от всех обвинений и $50 тыс.

Мужчина встречался с Голубом в СИЗО и даже согласился заплатить эти деньги. Но передать их Голубу так и не удалось, потому что все уговоры преступник сорвал. И потребовал уже $75 тыс. И переговоры решил вести не с отцом, а с матерью Тараса. Тогда Александр обратился в полицию.

О том, что тело нашли, стало известно 9 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40025
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 15786
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 13689
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10098
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 Просмотров: 9513
Происшествия
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 45
В Польше украинец устроил гонки с полицией
В Польше украинец устроил гонки с полицией Просмотров: 207
За аварию с 13 погибшими под Черниговом взялось правительство
За аварию с 13 погибшими под Черниговом взялось правительство Просмотров: 396
Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину
Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину Просмотров: 2016
Фатальное столкновение маршрутки под Тернополем: сообщили о погибших
Фатальное столкновение маршрутки под Тернополем: сообщили о погибших
6
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
5
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
4
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
2
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
1
Медики должны получать не одноразовые премии, а достойную заработную плату - Марина Порошенко
Голосов: 3240
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть