Тело пробило крышу: в столице девушка упала с высотки

Удар при падении был очень сильным. Фото: pixabay

В Киеве на Харьковском шоссе погибла девушка.

Она упала с крыши многоэтажного высотного дома, сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Это произошло 20 марта в ЖК "Мега Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля

Удар при падении был очень сильным. Тело пробило крышу пристройки дома. Смерть наступила мгновенно. Причину происшествия устанавливает следствие.

В Дарницком районе Киева парень выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте. Инцидент произошел на улице Григория Ващенко 7.