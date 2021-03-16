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вторник, 16 марта 2021 23:10

Парень выпрыгнул из окна многоэтажки

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Парень выпрыгнул из окна многоэтажки
В Киеве парень совершил самоубийство. Фото: rivnepost.rv.ua

В Дарницком районе Киева парень выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте.

Инцидент произошел на улице Григория Ващенко 7, сообщает Telegram канал "Киев сейчас".

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Перед этим парень якобы поссорился со своей матерью. На место прибыли правоохранители и медики.

Окончательные обстоятельства и причины самоубийства выясняются.

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В Киеве, как и по всей Украине, не прекращается волна попыток самоубийств среди подростков. Одно из последних произошло в Святошинском районе столицы. 14-летняя девочка выпрыгнула из окна 18-го этажа. Перед этим позвонила матери.

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