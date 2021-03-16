Парень выпрыгнул из окна многоэтажки

В Дарницком районе Киева парень выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте.
Инцидент произошел на улице Григория Ващенко 7, сообщает Telegram канал "Киев сейчас".
По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Перед этим парень якобы поссорился со своей матерью. На место прибыли правоохранители и медики.
Окончательные обстоятельства и причины самоубийства выясняются.
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В Киеве, как и по всей Украине, не прекращается волна попыток самоубийств среди подростков. Одно из последних произошло в Святошинском районе столицы. 14-летняя девочка выпрыгнула из окна 18-го этажа. Перед этим позвонила матери.
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