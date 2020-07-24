Танкер "Делфи" не смогли поднять

Работы продолжатся сегодня. Фото: "Думская"

Возле Одессы буксиры не смогли поднять танкер "Делфи".

В Facebook об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

"Подготовительные работы по переброске судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С затонувшего танкера Delfi под Одессой произошел новый выброс топлива

ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры готовится к принудительному поднятия судна, чтобы убрать танкер с городского пляжа, если это не сделает владелец.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы. 25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин". Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов. Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.