Танкер "Делфи" не смогли поднять

Возле Одессы буксиры не смогли поднять танкер "Делфи".
В Facebook об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.
"Подготовительные работы по переброске судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - написал чиновник.
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ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры готовится к принудительному поднятия судна, чтобы убрать танкер с городского пляжа, если это не сделает владелец.
15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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