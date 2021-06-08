Сын недовольной пассажирки разнес голову водителю маршрутки

На Ровенщине 26-летний сын недовольной пассажирки маршрутки разнес водителю голову. Фото: t.me/NPU_Rivne

В селе Вересневое в Ровенской области избили 56-летнего водителя маршрутного такси №47. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа он в больнице.

Подозреваемого установили. Это 26-летний житель села Великая Омеляна, сын недовольной пассажирки маршрутки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мать злоумышленника утром того дня возвращалась домой, а чтобы сократить расстояние, попросила водителя остановиться в неустановленном месте. Водитель отказал. О событии рассказала сыну. Вечером, когда 26-летний мужчина был на конечной остановке у магазина, случайно встретил водителя и спросил, почему он отказал его матери. Водитель не ответил, вместо этого нецензурно выразился в его адрес. Мужчина, разозлившись, ударил его кулаком по лицу, от чего тот упал на асфальт и потерял сознание", - рассказали в полиции.

По факту неосторожного тяжкого телесного повреждения продолжается досудебное расследование.

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