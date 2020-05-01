Пьяный священник задушил товарища. Фото: Нацполиция

В Волынской области священника подозревают в убийстве своего знакомого.

Убийство произошло 28 апреля. Тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день в лесном массиве вблизи села Мельники на Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители меньше чем за сутки установили личность злоумышленника, им оказался не судимый 49-летний житель соседнего села.

"Следствие считает, что вечером 28 апреля 2020 нетрезвый мужчина в селе Мельники Шацкого района на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" во время конфликта задушил знакомого", - рассказали в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать обезглавила дочь: новые фото с места преступления

Правоохранители не назвали имени подозреваемого. При этом издание ВолиньPost со ссылкой на собственные источники пишет, что подозреваемый - священник, настоятель Свято-Анновского храма УПЦ (МП) Петр Границкий.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

В Одесской области грабители напали на дом 54-летнего предпринимателя. В доме, кроме хозяина, была его 54-летняя жена. Нападавшие обоих связали и начали над ними издеваться