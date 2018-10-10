Существует опасность новых взрывов на арсеналах Украины

Взрывы на артиллерийских складах могут повториться - эксперт Взрывы и пожар на 6-м арсенале в г. Дружба Ичнянского района Черниговщины произошли 9 октября. Из окрестных сел эвакуировали людей. Фото - REUTERS

Инциденты с детонацией боеприпасов повторяться, если по поводу взрывов возле Ични Черниговской области не будет четких организационных выводов с конкретными приговорами.

В пожаре на складе боеприпасов в Ични, как и в прошлых подобных ЧП, есть три главных версии, причем причастность России - не основная из них. Такое мнение высказал эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жовтенко, передает "Обозреватель".

Все три версияи ЧП - диверсия спецслужб РФ, служебная халатность и попытка военных скрыть злоупотребления и коррупцию в ВСУ имеют одинаковое право на жизнь, по мнению эксперта.

"Версии являются традиционными в печальном ряде аналогичных инцидентов, которые были в прошлые годы. Они появляются и остаются актуальными именно потому, что сегодня мы не видим каких-то конкретных четких результатов в предыдущих расследованиях", - говорит Жовтенко.

Из трех версий эксперт меньше доверяет той, которая связана с действиями российских спецслужб.

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"Дело в том, что, учитывая общее состояние нашей складской инфраструктуры боеприпасов, которая есть сегодня и которая позволяет происходить таким случаям, российским спецслужбам не надо слишком тратить ресурсы и перенапрягаться, чтобы осуществлять такие диверсии, рискуя подставить своих офицеров. Поэтому вопрос диверсии с российской стороны я бы оставил на последнем месте", - заявил военный эксперт.

По его мнению, другие две версии равноценны, они могут иметь место либо отдельно, либо может быть определенное сочетание обоих.

Чрезвычайное происшествие со взрывами на военных складах под Ичней Черниговской области не вписывается в стратегию Кремля по Украине. Для России лучше дестабилизировать ситуацию в политической, социальной и религиозной сферах. Такое мнение высказал экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.