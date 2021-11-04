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четверг, 04 ноября 2021 11:46

Судья принимала решения, находясь за городом
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Судья и работники Лисичанского городского суда в Луганской области погорели на махинациях с принятием решений
Фото: dbr.gov.ua
Судья и работники Лисичанского городского суда в Луганской области погорели на махинациях с принятием решений
Судья и работники Лисичанского городского суда в Луганской области погорели на махинациях с принятием решений

Госбюро расследований разоблачило судью и работников Лисичанского городского суда в Луганской области на махинациях с принятием судебных решений.

Судья, будучи за городом, получала зарплату, а от ее имени принимались решения, сообщили в пресс-службе ДБР.

"В отсутствие на рабочем месте одного судьи от ее имени принимались судебные решения. Эти "решения" затем официально вносились в автоматизированную систему документооборота. К тому же судье, находившейся за пределами города, начислялась и выплачивалась заработная плата", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков в горсуде изъяли судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерную технику, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

Дело расследуют по трем статьям - незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, растрата имущества и служебный подлог.

Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы.

ГБР разоблачило судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать в принятии решения в Верховном суде. Мужчину задержали при получении части денег.

Следствие установило, что в декабре 2020 года судья, находясь в Харькове, сказал директору частного предприятия, что за $30 тыс. якобы через своих знакомых может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном хозяйственном суде Верховного суда.

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