Суд отпустил группу подозреваемых в терактах на железной дороге

В Одессе в 2014-2015 годах было совершено несколько терактов и диверсий, в том числе и на железной дороге. Фото - korupciya.com

В Одессе суд отпустил из СИЗО шестерых подозреваемых в организации серии взрывов на железной дороге в 2014-2015 годах.

Содержание под стражей им заменили на домашний арест с применением электронного браслета. Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Вадим Лабас.

"Эта группа активно участвовала в попытке захвата Одесской ОГА 3 марта 2014 и попытке захвата Одессы 2 мая 2014. Арестовали ее перед, опять же, попыткой подрыва Варваровского моста в Николаеве. Хочется быть оптимистом, и думать, что их готовят на обмен. И если верить в эту версию, то обмен будет масштабным. Все они имеют гражданство Украины. Все они находились где-то в конце российского списка на обмен", - написал Лабас.

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По его мнению, Россию данная группа фигурантов не интересует, "за них хлопотали сепаратисты, которые успели уехать в Россию после революции достоинства".

"А если обмена не произойдет в течение 2-3 недель, то Одессе следует готовиться к очень тяжелой зиме. И, с такими подходами, удержать город будет практически нереально", - считает общественный деятель.

В Одессе в 2014-2015 годах было совершено несколько терактов и диверсий, в том числе и на железной дороге. В декабре 2015 года в районе станции "Застава-1" взорвали железнодорожный путь во время прохождения поезда. Также заложили взрывчатку и произошел взрыв на 1310-м километре перегона станция Одесса-Пересыпь - станция Одесса - Застава-2. Кроме того, злоумышленники привели в действие взрывное устройство возле здания управления СБУ в Одесской области, что привело к повреждению здания и расположенных вблизи более 20 жилых домов, а также магазинов, офисов и т. Был еще ряд взрывов, квалифицировали как теракты. Ответственность за то, что происходит, взяло на себя некое "Одесское подполье".