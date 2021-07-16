Стрелка из чеченской свадьбы отправили в СИЗО

 
Ексклюзивы
1/5
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 1548
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 468
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 144
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 684
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 801
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 423
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 513
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 801
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1836
Фото
Все фото
6
4
10
3
15
Мотоциклист протаранил микроавтобус с американцами: кадры смертельной аварии
Мотоциклист протаранил микроавтобус с американцами: кадры смертельной аварии
Молния сожгла базу отдыха: фото масштабного пожарища
Молния сожгла базу отдыха: фото масштабного пожарища
На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию
На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию
Водитель под наркотиками убил женщину и разнес АЗС
Водитель под наркотиками убил женщину и разнес АЗС
Загорелись цистерны с желтым фосфором
Загорелись цистерны с желтым фосфором
Видео
Все видео
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
Предлагали вложиться в "крипту": мошенники обманули украинцев на 250 млн
Предлагали вложиться в "крипту": мошенники обманули украинцев на 250 млн
Женщина организовала бизнес на сексе с детьми
Женщина организовала бизнес на сексе с детьми
"Дети гор поедут домой": на свадьбе со стрельбой было несколько россиян
"Дети гор поедут домой": на свадьбе со стрельбой было несколько россиян
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 612
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1836
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 549
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 639
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 117
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
пятница, 16 июля 2021 23:20

Стрелка из чеченской свадьбы отправили в СИЗО

  Комментировать
Стрелка из чеченской свадьбы отправили в СИЗО
Кирилла Крамаренко взяли под стражу. Фото: телеграмм "ХО"

Парню, который устроил стрельбу на свадьбе в Одессе, избрана мера пресечения. Его отправили под стражу с правом внесения залога в размере 190 тысяч гривен.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен", - передает "Думская".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дети гор поедут домой": на свадьбе со стрельбой было несколько россиян

Ранее выяснилось, что стрелок - Кирилл Крамаренко был свидетелем на свадьбе. Ее праздновал чемпион Украины по вольной борьбе Магомед Закариев.

Стрельба произошла 14 июля в селе Фонтанка Одесской области. Мужчина на авто стрелял возле ТРЦ "Ривьера". Еще один мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге. Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного неподалеку ресторана "Море", где праздновали свадьбу чеченцы. На место выехала полиция. Применили план "Перехват". Выяснилось, стрелял 22-летний Кирилл Крамаренко. А свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева. Он чемпион Украины по вольной борьбе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрелка из чеченской свадьбы отправили в СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Загорелись цистерны с желтым фосфором

Самое читаемое
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 25 Просмотров: 16218
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 11070
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 8334
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 7056
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой Просмотров: 4860
Происшествия
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
 Просмотров: 378
Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
 Просмотров: 495
Тренер по рукопашному бою бросил гранату в людей: что известно
Тренер по рукопашному бою бросил гранату в людей: что известно Просмотров: 423
Мотоциклист протаранил микроавтобус с американцами: кадры смертельной аварии
Мотоциклист протаранил микроавтобус с американцами: кадры смертельной аварии
6
 Просмотров: 1287
Молния сожгла базу отдыха: фото масштабного пожарища
Молния сожгла базу отдыха: фото масштабного пожарища
4
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
25
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
2
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
1
Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона
Голосов: 771
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть