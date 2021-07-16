Стрелка из чеченской свадьбы отправили в СИЗО

Кирилла Крамаренко взяли под стражу. Фото: телеграмм "ХО"

Парню, который устроил стрельбу на свадьбе в Одессе, избрана мера пресечения. Его отправили под стражу с правом внесения залога в размере 190 тысяч гривен.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен", - передает "Думская".

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Ранее выяснилось, что стрелок - Кирилл Крамаренко был свидетелем на свадьбе. Ее праздновал чемпион Украины по вольной борьбе Магомед Закариев.

Стрельба произошла 14 июля в селе Фонтанка Одесской области. Мужчина на авто стрелял возле ТРЦ "Ривьера". Еще один мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге. Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного неподалеку ресторана "Море", где праздновали свадьбу чеченцы. На место выехала полиция. Применили план "Перехват". Выяснилось, стрелял 22-летний Кирилл Крамаренко. А свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева. Он чемпион Украины по вольной борьбе.