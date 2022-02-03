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четверг, 03 февраля 2022 18:56

Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
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Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия в центре столицы. У них изъяли оружие, патроны и газовый баллончик
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия в центре столицы. У них изъяли оружие, патроны и газовый баллончик
Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия в центре столицы. У них изъяли оружие, патроны и газовый баллончик
Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия в центре столицы. У них изъяли оружие, патроны и газовый баллончик
Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия в центре столицы. У них изъяли оружие, патроны и газовый баллончик

По факту потасовки со стрельбой в центре Киева задержаны трое - киевляне 25 и 26 лет и 28-летний житель Черкасс.

Их обвиняют в хулиганстве и уже объявили подозрения, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним. назначены соответствующие экспертизы", - рассказал в. и.о. начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит до семи лет за решеткой.

2 февраля в Киеве по ул. Владимирской произошла драка между активистами и работниками финансового учреждения. Также во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия.

В результате инцидента двое мужчин были госпитализированы. 14 участников конфликта доставили в полицию.

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03
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