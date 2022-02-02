Неизвестные устроили стрельбу в центре Киева

В Киеве устроили разборки со стрельбой. Фото: Нацполиция

2 февраля в Киеве на ул. Владимирской произошла драка между активистами и работниками финансового учреждения.

В результате инцидента два человека госпитализировали. 14 участников конфликта доставили в полицию, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Также во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал. С доставленными общаются следователи. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (по статье хулиганство. - Gazeta.ua). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Что послужило причиной конфликта - в полиции не уточнили.

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Издание "ІА Информер" утверждает, что во время разборок ранили ветерана войны на Донбассе Алексея Сердюка. Пострадавшего называют своим журналистом.

По информации СМИ, на ул. Владимирской, 23 находится обменник криптовалюты, через который идет финансирование ОРДЛО и наркобизнеса.

"Неадекваты с автоматами, которые устроили стрельбу прямо в центре города, является охранной фирмой этого обменника. Сегодня туда наведался наш журналист Алексей Середюк для выполнения редакционного задания и проведения расследования. Но охранники устроили стрельбу и подстрелили его", - говорится в материале.

25 января по тому же адресу уже открывали огонь. Рядом расположено главное управление СБУ и Печерский суд. Полиция сообщила, что между работниками охраны банка и незнакомцами возник конфликт. Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Поэтому один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.