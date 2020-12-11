Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 567
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 495
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3915
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4473
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1368
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3105
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 936
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3186
Фото
Все фото
5
6
6
6
4
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
Мужчина захватил в заложники сотрудниц банка и угрожал всех взорвать
Мужчина захватил в заложники сотрудниц банка и угрожал всех взорвать
Разоблачили преступную банду, которая продавала иномарки с поддельными документами
Разоблачили преступную банду, которая продавала иномарки с поддельными документами
Криворожские чиновники обогатились на 6 млн на школе и больнице
Криворожские чиновники обогатились на 6 млн на школе и больнице
Видео
Все видео
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета
Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета
Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу
Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 936
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3186
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1917
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 198
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 09:30

Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета

  Комментировать
Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета
Шторм наделал беды в курортной Кирилловке Запорожской области. Фото: скриншот с видео

5-е сутки в Запорожской области бушует непогода. Особенно от шторма страдает курортная Кирилловка.

Волны затопили пляжи и центральную улицу на Федотовой косе, а десятки баз отдыха находятся в воде. Соответствующее видео с высоты птичьего полета опубликовал в Facebook Сергей Мнацаканов.

На кадрах также видно, что непогода повредила заборы и помещения, сорвала шифер с жилых домов. Волны смыли мостовую на обустроенной в этом году набережной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штормовой ветер и гололед: Украину зацепит циклон

"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел Федотову косу 9 декабря 2020 года. До моего приезду затопленных территорий было больше. Во время съемки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман. Времени оставалось немного, что успел - зафиксировал", - пишет Сергей.

Убытки в поселке смогут подсчитать не раньше весны.

В курортной Кирилловке Запорожской области шторм не утихал с начала декабря. Порывы ветра до 30 м/с подняли в Азовском море волны до 2 м высотой. Затопило не только пляжи, но и дома 1-й линии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 36756
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 28918
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 22500
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 15516
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 9504
Происшествия
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
 Просмотров: 27
Разбился владелец строительной организации
Разбился владелец строительной организации
 Просмотров: 1152
Из автомобиля нардепа украли 100 тысяч гривен
Из автомобиля нардепа украли 100 тысяч гривен Просмотров: 450
Руководителя порта поймали на взятке
Руководителя порта поймали на взятке Просмотров: 306
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
5
 Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
7
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
СТО TopAuto — техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Тойота и Лексус
1
Водитель маршрутки спас пассажира с инсультом - за лечение отдал свои деньги
1
Обещания Зеленского по Донбассу: готова ли Украина в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата"
Голосов: 607
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть