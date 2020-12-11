Шторм наделал беды на популярном курорте: показали видео с высоты птичьего полета

Шторм наделал беды в курортной Кирилловке Запорожской области. Фото: скриншот с видео

5-е сутки в Запорожской области бушует непогода. Особенно от шторма страдает курортная Кирилловка.

Волны затопили пляжи и центральную улицу на Федотовой косе, а десятки баз отдыха находятся в воде. Соответствующее видео с высоты птичьего полета опубликовал в Facebook Сергей Мнацаканов.

На кадрах также видно, что непогода повредила заборы и помещения, сорвала шифер с жилых домов. Волны смыли мостовую на обустроенной в этом году набережной.

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"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел Федотову косу 9 декабря 2020 года. До моего приезду затопленных территорий было больше. Во время съемки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман. Времени оставалось немного, что успел - зафиксировал", - пишет Сергей.

Убытки в поселке смогут подсчитать не раньше весны.

В курортной Кирилловке Запорожской области шторм не утихал с начала декабря. Порывы ветра до 30 м/с подняли в Азовском море волны до 2 м высотой. Затопило не только пляжи, но и дома 1-й линии.