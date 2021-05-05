Старшеклассники довели до самоубийства 14-летнюю ученицу интерната

В течение года трое ребят психологически унижали девочку и высказывались в ее адрес нецензурной бранью Фото: facebook.com/khersonpolice.official

На Херсонщине 14-летняя девушка стала жертвой буллинга со стороны 17-летних парней.

Инцидент произошел в интернате в Бериславском районе. В течение года трое парней психологически унижали девочку и нецензурно высказывались в ее адрес. А недавно ученица отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток. Девушку вовремя доставили в больницу и спасли, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Работники ювенальной превенции провели всестороннюю проверку фактов возможного буллинга в учебном заведении. Потерпевшая рассказала, что она более года учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются над ней и всячески унижают. Это подтвердили и родители девочки. Они объяснили, что дочь отказывалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток. Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где четыре часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления. Позже некоторые ученики признались, что действительно трое одноклассников без причины оскорбляли девушку ", - говорится в сообщении.

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Руководство интерната объяснило, что они постоянно проводят со всеми детьми воспитательную работу, но в этом заведении учатся дети с непростым характером и которые имеют проблемы с поведением. Выяснилось, что в отношении ребят уже составлялись административные протоколы по хулиганским действиям. Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с несовершеннолетними о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях систематической травли. В отношении обидчиков составлены административные протоколы.

Известно, что сейчас девушка учится дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.

В Запорожье 15-летняя школьница Виктория покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос по буллинг, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.