Среди поля обстреляли комбайн с работниками

На поле обстреляли комбайн. Фото: pixabay.com

Во время сбора урожая на поле обстреляли комбайн, в котором были 59-летний водитель и помощник.

Происшествие произошло в Харьковской области, возле села Черкасская Лозовая, 30 июля, говорят в полиции.

Злоумышленники сначала заблокировали работу комбайна, угрожали работникам. После этого начали стрелять из пистолета. В результате повредили технику, но люди уцелели. Сами же пострадавшие и обратились в милицию.

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На соседнем поле в 500 м от места инцидента полицейские нашли пистолет, магазин которого заполнен патронами.

По подозрению в совершении этого преступления уже задержали 24-летнего мужчину. Ему грозит лишение свободы до 7 лет за хулиганство.

В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Сначала нарушитель цеплялся к женщине и ругался. А когда та не отреагировала, достал оружие.