В Киеве мужчина обстрелял прохожую

В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую с травмата. Фото - скриншот

В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

Сначала нарушитель цеплялся к женщине и ругался. А когда та не отреагировала, достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повредил также припаркованные рядом авто, говорится в ТСН.

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На помощь пострадавшей бросились другие прохожие - скрутили стрелка и вызвали копов.

Я - потомственный рыбак. Отец рыбак. Я ни во что живет даже в рыбу не стрелял", - оправдывался задержанный.

Им оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы. Женщина говорит, он совершил около десятка выстрелов.

Мужчина ранил прохожего в ногу в районе Казбет в Черкассах. Продавщица магазина "Мясной" рассказала, что преступник не впервые в них скуплявся. Его состояние часто вызывал подозрения.