Среди города загорелся автобус

Фото: ansa.it

Во вторник утром, 8 мая, в центре Рима на улице Via del Tritone загорелся автобус.



Как отметили очевидцы, раздался громкий взрыв. Скорее всего, лопнула шина. А потом они увидели большие столбы черного дыма и огонь, передает сайт ANSA.

Пожарная команда быстро приступила к тушению пожара, дорогу заблокировали. В результате инцидента пострадавших нет, поскольку водитель заблаговременно вывел пассажиров из автобуса.

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Люди, которые находились вблизи места происшествия признались, что было страшно, ведь звук взрыва вызвал панику среди горожан.

Пожар ликвидировали.

По дороге в польский город Жешув в Хорватии загорелся автобус. В нем находились паломники из Польши. Водитель сразу остановил его и выпустил пассажиров. Никто не пострадал. Автобус выгорел дотла - его погасить было невозможно.