Спасли мужчину, который 2 дня просидел в болоте

На Сумщине из болота вытащили мужчину. Фото: wetlands.org

В Сумской обл. 59-летний мужчина застрял в болоте и просидел там почти 2 суток.

Полицейские спасли его, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области

В дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении родного дяди, который живет в селе Зорино Ямпольского района.

Мужчина болел и не выходил из дома. Однажды соседи увидели на его дверях замок и сразу позвонили племяннице. Она приехала и начала поиски пропавшего. Через сутки обратилась в полицию.

В селе мужчину не нашли. Правоохранители начали прочесывать прилегающую территорию.

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"Нашли мужчину на расстоянии двух километров от его дома, в болоте. Полицейские вытащили его. Мужчина был обессилен, никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить. Уже потом вспомнил, как пошел в гости к знакомым и заблудился. В болотной ловушке он был фактически двое суток", - сообщил начальник Ямпольского отделения полиции Николай Кулиш.

Пострадавшему оказали помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Ивано-Франковской области спасли пожилую женщину, которая 2 недели пролежала в болоте. Пенсионерка исчезла 10 июня. Пошла на сельское пастбище и не вернулась домой.