Спасатели предупредили о непогоде на Западной Украине

Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях. Фото: pixabay

Повышение уровней воды на 0,5-1,5 м ожидаются в реках Закарпатской области.

На западе Украины сегодня и завтра ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях.

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Из-за непогоды на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек.

В ведомстве отмечают, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

В Украину возвращается жара, а в западные области - дожди. Температура воздуха 18 августа в течение дня поднимется до +27...32°С. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, только хвост атмосферного фронта черкнет локальными дождями по Черниговщине и Сумщине.