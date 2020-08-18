Спасатели предупредили о непогоде на Западной Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 54
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 423
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 504
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2619
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2358
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 936
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
3
4
5
3
3
18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП
18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
Рецидивист убегал от полиции и поплатился жизнью
Рецидивист убегал от полиции и поплатился жизнью
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Псевдополицейськи во главе с криминальным авторитетом вымогали деньги у наркозависимых
Псевдополицейськи во главе с криминальным авторитетом вымогали деньги у наркозависимых
Видео
Все видео
Задержали экс-полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки
Задержали экс-полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки
Миллионер скрылся с места смертельной аварии
Миллионер скрылся с места смертельной аварии
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1737
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 936
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1800
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
Просмотров: 144
Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
вторник, 18 августа 2020 13:59

Спасатели предупредили о непогоде на Западной Украине

  Комментировать
Спасатели предупредили о непогоде на Западной Украине
Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях. Фото: pixabay

Повышение уровней воды на 0,5-1,5 м ожидаются в реках Закарпатской области.

На западе Украины сегодня и завтра ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затопленные улицы и побитые машины: По Днепру пронеслась мощная буря

Из-за непогоды на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек.

В ведомстве отмечают, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

В Украину возвращается жара, а в западные области - дожди. Температура воздуха 18 августа в течение дня поднимется до +27...32°С. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, только хвост атмосферного фронта черкнет локальными дождями по Черниговщине и Сумщине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасатели предупредили о непогоде на Западной Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 27298
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 11772
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 7947
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 6345
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 5058
Происшествия
7-летний мальчик погиб в первый день отдыха в лагере
7-летний мальчик погиб в первый день отдыха в лагере Просмотров: 792
18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП
18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП
3
 Просмотров: 603
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
4
 1 Просмотров: 1341
Рецидивист убегал от полиции и поплатился жизнью
Рецидивист убегал от полиции и поплатился жизнью
5
 Просмотров: 810
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
3
 Просмотров: 2970
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
3
Кузьме дали Героя Украины
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Голосов: 1959
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua