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вторник, 18 августа 2020 13:17

В Украину возвращается жара, но некоторые регионы черкнет дождями - синоптик

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В Украину возвращается жара, но некоторые регионы черкнет дождями - синоптик
18 августа Киев остается в зоне влияния антициклона. Фото: pixabay.com

В Украину возвращается жара, а в западные области - дожди. Температура воздуха 18 августа в течение дня поднимется до +27...32°С.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода, только хвост атмосферного фронта черкнет локальными дождями по Черниговщине и Сумщине, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях Украины пройдут существенные дожди с грозами, местами возможны ливни и шквалы. Дожди обусловят чуть более низкую температуру воздуха на западе – +25...28°С.

18 августа Киев остается в зоне влияния антициклона. Будет сухо и жарко, около +30°С.

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Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет бабьим летом. Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.

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Дата
18
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