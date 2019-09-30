 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2943
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2502
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 855
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6822
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9540
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2412
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
6
3
3
4
3
Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве
Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Пьяный гонщик устроил аварию на столичной парковке
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Видео
Все видео
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 477
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6021
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 630
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 09:53

Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве
6

  Комментировать

В одном из сел Буринского района Сумской почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину
Фото: su.npu.gov.ua
В одном из сел Буринского района Сумской почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину
В одном из сел Буринского района Сумской почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину
В одном из сел Буринского района Сумской почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину
В одном из сел Буринского района Сумской почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину

В одном из сел Буринского района Сумской области почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину.

Он с Хмельницкой области. История его скитаний началась еще в 2016-м, когда он в поисках работы приехал на заработки в Киев. На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома с приличной оплатой. Тот согласился. А после приезда у работника отобрали документы и заставили тяжело работать. За работу не платили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Со слов мужчины, через некоторое время в гости к его "работодательнице" приехала мать из Сумской области. Возвращаясь домой, забрала его с собой. Так наш пострадавший попал в другую семью. Жил в деревне. И также был бесправен. Работал и на "хозяев", и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обращал внимания Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо и "скорая" забрала в больницу, где ему сделали операцию", - рассказал Валерий Строкач, в.и.о. начальника криминальной полиции ГУНП в Сумской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители освободили из трудового рабства 100 человек

По заявлению потерпевшего в полиции открыли уголовное производство. После выздоровления мужчина уже с правоохранителями пошел к своим "работодателям". Показал, что жил в летней кухне. Спал на старом диване, укрываясь хламом.

Члены семьи, в которой работал мужчина, уверяют, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают. Хозяйке, у которой жил мужчина, сообщили о подозрении в торговле людьми.

Заявитель находится на обследовании в больнице. После чего поедет домой, где его ждут родные.

На трассе в Ахтырке Сумской области водитель нашел мужчину с закованными в наручники руками и с цепью почти 5 м длиной. Он шел в сторону села Кардашовка. Выяснилось, мужчина только что сбежал из трудового рабства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Украинские военные прорвали вражеское окружение

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 20259
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 18560
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 18523
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 18361
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 14078
Происшествия
В столице избили прокурора
В столице избили прокурора Просмотров: 216
В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах
В Киеве мужчина погиб при загадочных обстоятельствах Просмотров: 1305
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 4608
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления
3
 Просмотров: 1881
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
 1 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 773
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua