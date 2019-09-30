Спас случай: мужчину почти 3 года держали в рабстве

Фото: su.npu.gov.ua

В одном из сел Буринского района Сумской области почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину.

Он с Хмельницкой области. История его скитаний началась еще в 2016-м, когда он в поисках работы приехал на заработки в Киев. На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома с приличной оплатой. Тот согласился. А после приезда у работника отобрали документы и заставили тяжело работать. За работу не платили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Со слов мужчины, через некоторое время в гости к его "работодательнице" приехала мать из Сумской области. Возвращаясь домой, забрала его с собой. Так наш пострадавший попал в другую семью. Жил в деревне. И также был бесправен. Работал и на "хозяев", и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обращал внимания Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо и "скорая" забрала в больницу, где ему сделали операцию", - рассказал Валерий Строкач, в.и.о. начальника криминальной полиции ГУНП в Сумской области.

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По заявлению потерпевшего в полиции открыли уголовное производство. После выздоровления мужчина уже с правоохранителями пошел к своим "работодателям". Показал, что жил в летней кухне. Спал на старом диване, укрываясь хламом.

Члены семьи, в которой работал мужчина, уверяют, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают. Хозяйке, у которой жил мужчина, сообщили о подозрении в торговле людьми.

Заявитель находится на обследовании в больнице. После чего поедет домой, где его ждут родные.

На трассе в Ахтырке Сумской области водитель нашел мужчину с закованными в наручники руками и с цепью почти 5 м длиной. Он шел в сторону села Кардашовка. Выяснилось, мужчина только что сбежал из трудового рабства.