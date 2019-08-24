Сообщили о "заминировании" Майдана Независимости

В Киеве во время официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана Независимости. Полиция ищет минера.

"Во время официальных мероприятий было одно сообщение о заминировании Майдана Независимости. Учитывая, что все было обследовано и перекрыто до начала, мы проверили еще раз уже после окончания мероприятий. Ничего не подтвердилось, будем устанавливать эту личность", - рассказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга.

По его словам, было возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность "минера".

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В Киеве после Шествия достоинства на Крещатике проходил Марш защитников. В нем принимали участие военнослужащие участники российско-украинской войны, волонтеры и другие.