Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Михалок избил своего фаната. Фото: Звезды

В Полтаве на выступлении группы "Ляпис-98" лидер коллектива Сергей Михалок подрался с одним из фанатов.

Певца разозлило, что поклонник вышел к нему на сцену с гитарой и без входного билета, сообщает Telegram-канал "YOBAJUR".

После недолгого диалога Сергей резко взял мужчину за одежду и ударил головой.

По приезду правоохранительных органов, пострадавший мужчина, который неизвестным образом оказался в зале, наотрез отказался писать заявление на артиста.

Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство". Оно фактовое, – сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то Михалку грозит штраф от 8500 тыс. гривен либо ограничение свободы до пяти лет.

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