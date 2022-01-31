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понедельник, 31 января 2022 14:25

Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка

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Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Группу поддержки днепровского стрелка 20-летнего Артема Рябчука, устроившего смертельную стрельбу на заводе Южмаш в Днепре, создали группу поддержки в Facebook.

Активисты собирают деньги на закупку необходимых вещей для находящегося в СИЗО срочника, выражают ему слова поддержки, делятся информацией о ходе расследования.

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Кроме того, подписчики рассказывают в сети о случаях "дедовщины", с которыми они столкнулись во время несения службы в ВСУ или Нацгвардии.

С момента создания к сообществу присоединились около трех тысяч участников.

Сообщается, что участники группы также зарегистрировали петицию "За недопущение несправедливого рассмотрения дела Рябчука Артемия".

Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.

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Дата
31
января

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