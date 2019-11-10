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воскресенье, 10 ноября 2019 15:52

Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства

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Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Поднявшись на крышу, полицейские начали уговаривать девушку не делать опрометчивых шагов

В городе Славянск Донецкой области патрульные полицейские помешали самоубийству 14-летней девушки.

Девушку, которая стоит на крыше дома на улице Торской, увидела в окно местная жительница. Она позвонила в полицию. Через несколько минут полицейские уже были у подъезда, сообщили в департаменте коммуникации патрульной полиции.

На место происшествия прибыл экипаж в составе Сергея Морозова, Марка Кириленко и Валентина Дещенко.

"Валентин остался внизу, а Сергей и Марк поднялись на 9-й этаж дома, но крыша там была закрытая. Поэтому полицейские решили разделиться и искать выходы на крышу из других подъездов. Благодаря помощи жителей дома патрульным удалось найти ключи от крыши в другом подъезде ", - говорится в сообщении.

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Полицейские пытались действовать как можно быстрее, чтобы девушка не успела причинить себе вред.

Поднявшись на крышу, полицейские начали уговаривать девушку не делать опрометчивых шагов и дать патрульным помочь ей. Сначала она не хотела разговаривать, но впоследствии пошла на контакт. Результатом переговоров стало то, что девушка сделала шаг назад.

Плачущую девушку передали медикам, которые уже ждали внизу у подъезда.

Полицейский во Львове не позволил мужчине выброситься из окна. Тот решил покончить жизнь самоубийством и стоял в окне. Мужчина разбил стекло, осколок которого потом сунул в рот.

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