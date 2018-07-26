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четверг, 26 июля 2018 11:15

"Успел схватить за ногу": в последнюю секунду мужчина спас самоубийцу

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&quot;Успел схватить за ногу&quot;: в последнюю секунду мужчина спас самоубийцу
Мужчина спас девушку, которая прыгала с Крюковского моста.Фото.kremen.today

Вечером 24 июля в городе Кременчуг Полтавской области мужчина спас девушку. Она пыталась совершить самоубийство.

Случайный свидетель успел схватить ее в последний момент. Это произошло на Крюковском мосту, сообщил "Телеграф".

"Ехал со стороны Крюкова через мост. На подъеме вижу девушку, которая лезет на перила. Я остановился и пытался поговорить с ней", - рассказал мужчина.

Девушка не отреагировала. Далее двигалась к краю моста. Спаситель побежал к ней.

"Она уже полетела вниз головой. Успел ее схватить за ногу. Хорошо, что была легкая, килограмм 40. Затем схватил за руку и вытащил ее", - сказал спасатель.

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После спасения девушка начала плакать. По каким причинам стремилась совершить суицид - не сообщается.

16-летняя Ирина Павлюковец из села Калиновка, что в Одесской области прыгнула на дорогу с Тещиного моста - пешеходный мост в Одессе высотой 30 м. В результате травм девушка погибла на месте.

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