Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу

Полицейский спас мужчину от самоубийства. Фото: kalushfm.com.u

Полицейский во Львове не позволил мужчине выброситься из окна.

Тот решил покончить жизнь самоубийством и стоял в окне, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Мужчина разбил стекло, осколок которого потом сунул в рот.

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Самоубийцу удалось отвлечь патрульному Николаю Зеленевичу. Он схватил его за руку и затащил в помещение. Сейчас за мужчиной, который хотел совершить самоубийство, наблюдают врачи.

Полицейские предполагают, что Анна Пилявская, мать 2-летнего мальчика, которого нашли 27 июня мертвым в чемодане, покончила жизнь самоубийством.