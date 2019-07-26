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пятница, 26 июля 2019 16:11

Труп ребенка в чемодане: мать могла совершить самоубийство

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Труп ребенка в чемодане: мать могла совершить самоубийство
Вероятно мать 2-летнего мальчика, покончила с жизнью. ФОТО: www.rbc.ua

Полицейские предполагают, что Анна Пилявская, мать 2-летнего мальчика, которого нашли 27-го июня мертвым в чемодане покончила жизнь самоубийством.

"Вероятно мать 2-летнего мальчика, покончила с жизнью. Однако, это еще не подтверждено, поэтому поиски женщины продолжаются", — сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

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У правоохранителей есть приметы женщины - рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка, как под каре, глаза темно-зеленые, длинные наращенные ресницы.

22-летняя Анна Пилявская вечером 26 июня выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. Это зафиксировали камеры наблюдения. На следующий день его нашли прохожие. Внутри было тело ребенка.

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