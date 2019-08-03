Пациент-беглец ворвался к пенсионерке и попытался совершить харакири

Мужчина нанес ножевое ранение себе и полицейскому. ФОТО: sobitie.com.ua

На Львовщине 36-летний мужчина ночью ворвался в дом 79-летней пенсионерки. Вел себя неадекватно. В руках держал два ножа.

Женщине удалось вызвать полицию. В ответ на требование правоохранителей отдать ножи и выйти из дома мужчина сначала начал угрожать. Затем неожиданно нанес сам себе ножевые ранения в живот. Сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области на официальном сайте.

"Правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника, во время которого 31-летний инспектор группы реагирования получил ножевое ранение", – говорится в сообщении.

Пострадавшего при задержании работника полиции и злоумышленника госпитализировали в больницу.

Личность задержанного установлена. Им оказался 36-летний житель Самборского района. Мужчина проходил курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских учреждений области. Покинул заведение самовольно.

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По факту нарушения неприкосновенности жилища полиция открыла уголовное производство. Мужчине грозит наказание штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2-х лет либо ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Также завели дело по другой статье – "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Санкция этой статьи предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до 5.

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