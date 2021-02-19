Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей

Снег обвалил пристройку склада. Фото: prolviv.com

Во Львове на улице Полевой снежная глыба заблокировала внутри склада 7 человек. На момент обвала в рампе, где выгружают товар, никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Снег собирался поверх металлической кровли перед входом в помещение. Его вес и обрушил конструкцию, перекрыв выход из склада, сообщают в ДСНС области.

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Около часа люди просидели в снежном плену, пока спасатели расчищали снег и разбирали разрушенную конструкцию. Для этого привлекли 27 человек и 5 единиц спецтехники.

Во Львове на 20-летнюю студентку упала огромная сосулька. Удар был такой силы, что женщину сбило с ног. Ее сразу забрали в больницу. Студентка получила ушиб спины, руки и открытый перелом ноги.