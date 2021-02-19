Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 279
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 693
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 837
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1710
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1791
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4293
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1143
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
3
3
4
5
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения &quot;кассы&quot; уголовников
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения "кассы" уголовников
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Не хотел с ней жить: мужчина выгнал на улицу 81-летнюю мать
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Видео
Все видео
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
В детской больнице Киева бушевал пожар
В детской больнице Киева бушевал пожар
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1305
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1791
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 261
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 12:39

Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей

  Комментировать
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снег обвалил пристройку склада. Фото: prolviv.com

Во Львове на улице Полевой снежная глыба заблокировала внутри склада 7 человек. На момент обвала в рампе, где выгружают товар, никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Снег собирался поверх металлической кровли перед входом в помещение. Его вес и обрушил конструкцию, перекрыв выход из склада, сообщают в ДСНС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы заработали на уборке снега

Около часа люди просидели в снежном плену, пока спасатели расчищали снег и разбирали разрушенную конструкцию. Для этого привлекли 27 человек и 5 единиц спецтехники.

Во Львове на 20-летнюю студентку упала огромная сосулька. Удар был такой силы, что женщину сбило с ног. Ее сразу забрали в больницу. Студентка получила ушиб спины, руки и открытый перелом ноги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

За выжигание лесов будут наказывать по-новому

Утвердили государственный символ

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 23679
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 14832
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 12276
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 8820
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 8190
Происшествия
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения "кассы" уголовников
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения "кассы" уголовников
4
 Просмотров: 216
Киев попал в очень плохой рейтинг
Киев попал в очень плохой рейтинг Просмотров: 198
В Египте туристический автобус с украинцами вылетел с дороги
В Египте туристический автобус с украинцами вылетел с дороги Просмотров: 261
Мошенник обманул людей на полмиллиона: что предлагал
Мошенник обманул людей на полмиллиона: что предлагал Просмотров: 306
На строительстве в Киеве упал кран
На строительстве в Киеве упал кран Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
Голосов: 241
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть