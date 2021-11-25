Смертельное ДТП с Infiniti: мать 16-летнего водителя вернулась в Украину

Марина Дегтяр с сыном 16-летним Николаем Харьковским. Парень за рулем Infiniti матери устроил смертельную аварию в Харькове. Фото: скриншот kanalukraina.tv

Мать подозреваемого в аварии на просп. Гагарина в Харькове 16-летнего Николая Харьковского вернулась в Украину.

Вчера, 24 ноября, Марина Дегтяр дала показания полицейским, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Общественное.

Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл. Отметил, что досудебное следствие продолжается, после чего дело направят в суд.

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Дело передадут на рассмотрение суда в ближайшее время, по словам начальника областной полиции Станислава Перлина.

"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично результаты уже получены. У следствия есть все необходимые доказательства. Не вижу никаких проблем с расследованием дела", - сказал он.

По оценке Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.