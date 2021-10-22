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пятница, 22 октября 2021 18:22

Смертельная трагедия в детском саду: что рассказала руководитель учреждения

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Смертельная трагедия в детском саду: что рассказала руководитель учреждения
В Кременчуге в детском саду дерево рухнуло на воспитательницу, 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. Последняя умерла в реанимации. Фото: pl.npu.gov.ua

В детском саду Кременчуга на Полтавщине, где дерево придавило двух детей и воспитателя, рассказали о трагедии.

Все случилось на прогулочной площадке младшей группы. Было около полудня. Дети уже возвращались с прогулки в группы и в это время внезапно налетел ветер. Его порывов не выдержал каштан, говорит заведующая детсада Галина Гладенькая.

"Был внезапный порыв ветра и в этот момент раздался треск дерева. И во время внезапного порыва ветра упала часть дерева на детскую площадку. Во время падения дерева пострадал и наш воспитатель, дерево упало на нее и вместе с ребенком, с девочкой и мальчиком, мальчика задело ветками", - говорит Гладенькая, передает ТСН.

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Уверяет, что это был несчастный случай. Каштан ни был аварийным и никто представить не мог, что он может упасть. Перед учебным годом и сад, и деревья на его территории осматривала специальная комиссия и подписала акт готовности к приему детей.

У 5-летнего мальчика закрытый перелом правого бедра со смещением. Его уже прооперировали. А вот девочка была крайне тяжелая, ее сразу забрали в реанимацию - имела открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Ее подключили к ИВЛ.

Виновника трагедии устанавливают полицейские.

В Кременчугской городской детской больнице на Полтавщине умерла 4-летняя девочка, на которую 21 октября на территории детского сада по ул. Софиевской упало дерево.

В больнице остается еще один пострадавший - 5-летний мальчик. Также пострадала воспитательница. Она лечится амбулаторно.

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Дата
22
октября

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