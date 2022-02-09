Следователи обратили внимание на слишком ловкое поведение Рябчука с оружием

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: facebook.com/moden.ua

Государственное бюро расследований устанавливает, где подозреваемый в убийстве пятерых нацгвардейцев Артем Рябчук научился так ловко владеть оружием.

У следователей уже есть определенные наработки. Но пока это тайна досудебного расследования, сообщил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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"Во время обработки видеозаписи мы сразу обратили внимание, что он умело пользуется оружием. С учетом того, что Рябчук находился на военной службе с конца октября 2021 года, мы понимаем, что за столь короткое время невозможно овладеть качественными навыками пользования оружием. Мы исследуем вопросы о получении им таких навыков", – сказал он.

Кроме того, Сухачев добавил, что официально Рябчук не обращался ни к командирам, ни к сослуживцам по поводу неуставных отношений.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. Позже раненый во время стрельбы Игорь Семенченко обратил внимание, что Рябчук достаточно профессионально и хладнокровно обращался с оружием. Человек, прослуживший два месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время.