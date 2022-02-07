Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине"

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Раненый во время стрельбы на Южмаше в Днипре Игорь Семенченко со стрелком Артемием Рябчуком пересекался несколько раз в карауле.

Говорит, что Рябчука он не трогал. Разговоры о буллинге или "дедовщине" - чепуха, передает ТСН.

"Он убил Левковского, Черника - они были замечательными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все - чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно. На видео видно - он сидел в тревожной группе. У них магазины с собой. Он подошел к "пирамидке" и открыл огонь", - рассказал Семенченко.

Ему кажется, это – была диверсия. Рябчук достаточно профессионально и хладнокровно обращался с оружием.

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"Человек, который прослужил два месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время", - говорит Игорь Семенченко.

Если бы Рябчук не убежал – он бы всех перестрелял, считает Семенченко.

"Когда его задержали, он сказал, что "один умудрился убежать". Он понимал, если он выйдет из караула, он обратно не зайдет. Потому что надо, чтобы кто-то открыл изнутри. Если бы тот парень не убежал, он бы нас всех пострелял. Почему открылись дверь? Потому что парень из старшего призыва Женя пришел с ночной проверки постов. Он был в "сушилке" рядом. И когда он услышал, что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать. Я думаю благодаря ему мы остались живы", - говорит раненый.

Игорь говорит, что со многими, кого Артем Рябчук застрелил, стрелок не был знаком, так что буллить они его не могли.

"Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал. А он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба - они заступают раз на несколько месяцев. Тот человек ему точно ничего плохого не сделал. Почему он так поступил, надо спрашивать у него, за что и почему", - говорит Игорь.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, якобы давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.