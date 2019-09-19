Скрывал миллионы: завели 3 дела на главу Нацбанка

НАБУ открыло 3 дела против Якова Смолия, председателя Национального банка Украины за несоответствия в декларировании доходов. Фото: unian.uaНАБУ открыло 3 дела против Якова Смолия, председателя Национального банка Украины за несоответствия в декларировании доходов. Фото: unian.ua

НАБУ открыло 3 дела против Якова Смолия, председателя Национального банка Украины.

Проверка установила, что он в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы вносил недостоверные данные. Об этом сообщил Александр Свириденко, руководитель пресс-службы НАЗК, пишет pravda.com.ua. Смолий скрыл земельные участки, средства и корпоративные права жены. Указал недостоверную информацию о 3 земельных участки.

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"Зарегистрированы 3 производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАЗК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования. Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАЗК доступ к декларациям Смолия".

Общая разница между декларируемыми средствами и реальными за 3 года составляет 18,3 млн грн.

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций.