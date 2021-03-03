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среда, 03 марта 2021 09:31

Скрутили и пережимали шею: полицейские среди улицы издевались над мужчиной
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На Сумщине двум полыцейським сообщили о подозрении за жесткое задержание
Фото: gp.gov.ua
На Сумщине двум полыцейським сообщили о подозрении за жесткое задержание
На Сумщине двум полыцейським сообщили о подозрении за жесткое задержание
На Сумщине двум полыцейським сообщили о подозрении за жесткое задержание

На Сумщине патрульные посреди улицы издевались над мужчиной. Требовали у него документы.

А когда тот отказался предоставить - скрутили его, пережимали шею, надели наручники и несли к автомобилю. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Полицейские подошли к мужчине, который находился во внутреннем дворике одного из домов, и требовали предъявить документы. Мужчина отказался их предоставить. Однако указал, что является инвалидом 2-й группы и не нарушает закона. Это подтвердили присутствующие на месте происшествия другие люди. Также они отметили, что он является работником предприятия, осуществляющего ремонтные работы, и что руководитель с его документами уже направляется к ним", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, сотрудники патрульной полиции скрутили мужчину, наступая коленом на его шею и голову, оказывая сильную физическую боль.

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"Правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли к автомобилю, держась за эти наручники, чем оказали ему невыносимую боль и телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в Офисе генпрокурора.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения в виде многочисленных ссадин и синяков головы, правой руки, ноги. А также перелом пальца на правой руке.

Ковпаковский районный суд Сум установил, что требование полицейских о предъявлении потерпевшим документов для проверки не связано с нарушением им общественного порядка. Также он не оказывал злостного неповиновения или сопротивления полицейским. Поэтому никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.

Патрульным сообщено о подозрении по фактам превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Досудебное расследование продолжается.

В Житомирской области полицейского подозревают в пытках. Он вместе с двумя сообщниками избил двух юношей. А потом поставил их на колени, угрожал оружием и требовал признаться в угоне авто.

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Дата
03
марта

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