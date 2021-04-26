Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео

В Запорожье девочки-подростки устроили на крыше девятиэтажки опасные развлечения.
Они прыгали с крыши дома на крышу балкона верхнего этажа. Видео таких развлечений выложили в телеграмм-канале "its_zp".
"Кажется, на Бороде нужно завязывать с дистанционкой", - подписали видео его авторы.
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На видео видно, как девушки взобрались на крышу высотки и начали прыгать с нее на крышу балкона на девятом этаже. Свои "развлечения" девушки снимали на телефон.
Хорошо, что на этот раз опасные игры не имели трагических последствий.
В Одессе 18-летний мужчина выпрыгнул с балкона на 15-м этаже. Трагедия произошла на ул. Академика Заболотного. Он сделал это на глазах у местных жителей.
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