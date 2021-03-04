18-летний мужчина выпрыгнул с балкона на глазах у местных

В Одессе 18-летний мужчина выпрыгнул с балкона на пятнадцатом этаже.

Трагедия произошла на улице Академика Заболотного. Он сделал это на глазах у местных жителей, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Произошла трагедия на улице Академика Заболотного

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Известно, что мужчина, уроженец Арцизскому района.

Сейчас на месте трагедии работает полиция. Обстоятельства выясняются.

В Запорожье 2 женщины выпрыгнули из окна своей квартиры на 9-м этаже. Трагедия произошла на ул. Школьной. Сначала прыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса - ее 64-летняя мать.