Мать и дочь выбросились из окна собственной квартиры

Сначала прыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса - ее 64-летняя мать Фото: pixabay.com

В Запорожье 2 женщины выпрыгнули из окна своей квартиры на 9-м этаже.

Трагедия произошла на ул. Школьной. Сначала прыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса - ее 64-летняя мать, сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

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"Полицейские установили, что погибшая - жительница квартиры на 9-м этаже, 1981 года рождения. Менее чем за полчаса из окна этой же квартиры выпрыгнула ее мать 1957 года рождения. Обе страдали психическими расстройствами", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

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