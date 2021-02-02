Скандальная блогера, который любит Россию, оправдывалась на канале Медведчука

Девушка заявила, что видео было неправильно смонтировано, поэтому все вопросы остались за кадром. На самом деле, по словам Таисии, ей был предложен выбор стран, в которых она хочет побывать Фото: скриншот с видео

Блогера Таисия Маламан, под ником Di.rubens на телеканале кума Путина Виктора Медведчука пыталась оправдать себя за скандальный ролик, в котором между Украиной и Россией выбрала страну-агрессора.

Девушка на телеканале "112 Украина" заявила, якобы видео было неправильно смонтировано.

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"Мой знакомый блоггер опубликовал на своем аккаунте видеоколлаборации со мной. Она была в формате блиц-опроса о странах, в которых я хочу побывать. Из 2 предложенных стран я должна была выбрать наиболее интересную для путешествия. Монтаж ролика и описание к нему не были согласованы со мной", - заявила блогерша.

В соцсетях девушку критикуют за ее любовь к России, и требуют чтобы она извинилась за скандальное видео, однако в своих действиях она вины не видит.

Блогерша говорит, что свою честь и достоинство будет отстаивать в суде.

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в TikTok, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом". Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.