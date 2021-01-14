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четверг, 14 января 2021 19:16

Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной

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Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
В сети разгорелся скандал вокруг украинской блогерши. Фото: скриншот с видео

Украинская блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником di.rubens, назвала Россию любимой страной.

Отреагировал на это офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девушки и поставить ей повторно эти вопросы, исключительно вопросы Украины и ее смеха, а также помочь с приобретением билета до места ее выбора", - написал Штефан.

Он добавил, что на блогершу подписаны "миллионы молодежи", а видео, снятое на майдане Независимости, набрало 2,5 млн просмотров.

"Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет", - добавил офицер.

По его словам, после публикации поста девушка удалила свой аккаунт в Facebook и скандальный ролик с ТикТок.

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За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

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