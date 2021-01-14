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четверг, 14 января 2021 07:58

Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные

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Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 14 января, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Марьинки оккупанты били с с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

11 января от обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец ​​пятьдесят шестой отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, старший солдат 38-летний Олег Андриенко из Запорожья. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Пески Донецкой области. У погибшего остались мать, жена и 6-месячный сын.

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