Скандальная блогерша поблагодарила россиян за поддержку

Скандальная блогерша Таисия Маламан, под ником Di.rubens, поблагодарила россиян, которые поддержали ее после скандала с видео, где она выразила свою приверженность России.

На комментарии в Instagram девушки обратил внимание бывший военный, ветеран войны в Донбассе Александр Гром. В Facebook он подчеркнул, что теперь не должно возникать вопросов, почему блогерша так активно вступила в конфликт с Вооруженными силами Украины.

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Автор: facebook.com/grom.alex.grom Один из комментаторов, которого она поблагодарила, одетый в военную форму РФ

Автор: facebook.com/grom.alex.grom Комментарии в Instagram девушки обратил внимание бывший военный, ветеран войны в Донбассе Александр Гром

"Общество искренне удивляется, почему блогерша, которая попала в скандал с глуповатым опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "воюют с мирными жителями", о "фальсификаторе"-Штирлице и" кровь на руках ВСУ ". Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть все поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России. Все просто", - написал Александр Гром.

Комментарии представителей страны-агрессора появились под одним из последних сообщений Di.rubens, в которых она снова жаловалась на якобы травлю за видео с майдана Независимости.

Один из комментаторов, которого она поблагодарила, одетый в военную форму Российской Федерации.

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом". Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.