Секс подработка. Инженер продавал свое домашнее порно

Секс видео с женой мужчина размещал на Pornhub. Фото: itc.ua/

Инженер одного из лицеев Кременчуга снимал домашнее порно с женой и публиковал видео на популярном порносайте - Pornhub.

За просмотры секс-видео он получал деньги. Успел опубликовать 28 роликов, пишет местное издание Полтавщина.

Мужчину обвинили в изготовлении и распространении порнографии. Он признал свою вину, а также способствовал расследованию.

Суд приговорил его к трем годам заключения, но от наказания его освободили с испытательным сроком - 1 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний одессит зарабатывал на учебу детским порно

Также инженер должен возместить стоимость экспертизы, которая проводилась относительно его видео, а это 4576 гривен.

В Сумах 15-летняя школьница создала канал, где распространяла порнографический контент с несовершеннолетними. Ее разоблачили киберполицейские.